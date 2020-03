Allergia al glutine. Come si manifesta e quali sono i sintomi più diffusi. Tutti i suggerimenti per affrontare l’allergia

Le allergie alimentari soprattutto negli ultimi tempi sono in aumento e colpiscono molte persone provocando malessere e scompenso. Probabilmente ciò accade perché le aziende alimentari usano molti conservanti per aumentare la resa dei cibi per quanto riguarda i tempi di conservazione. Essi possono però indebolire le difese immunitarie di una persona e favoriscono intolleranze e allergie. Quella al glutine ne è un esempio. Questa è una vera e propria malattia autoimmune che si sviluppa dalla nascita in soggetti predisposti. Le persone allergiche devono assolutamente eliminare dalla propria alimentazione qualsiasi tipo di cibo che possiede glutine, poiché esso potrebbe distruggere parti dell’intestino e provocare danni interni.

Allergia al glutine, quali sono i sintomi

I sintomi più diffusi che si manifestano nella maggior parte delle persone allergiche sono: intensi dolori al tratto addominale e bruciori alla bocca dello stomaco, con una forte sensazione di nausea e a volte anche di vomito oppure diarrea; un forte affaticamento fisico, tra cui crampi muscolari e dolori articolari; frequente male di testa, in particolare il malessere psicologico e stati d’animo di tristezza; disorientamento. A volte si manifestano anche problemi alla lingua che si gonfia e diventa rossa. In caso di sintomi è fondamentale contattare subito il medico di fiducia che provvederà a prescrivere le analisi per affermare o meno l’allergia. Se dovessero risultare positive, in caso di intolleranza bisogna ridurre quasi al minimo le quantità di glutine o eliminarle per un periodo di tempo; nelle situazioni di allergia invece bisogna eliminare qualsiasi tipo di alimento contenente glutine e mangiare solo gli alimenti gruten free. Per fortuna nella maggior parte dei supermercati ora si trovano molti cibi per chi ha questo problema.

