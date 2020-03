Anche in tempi di Covid 19 Italia la buona cucina non deve mancare. E per variare sul tema e mangiare raffinato, questa è la spesa online da seguire.

Quella della spesa online è una possibilità davvero ottima, dati i tempi. Uscire di casa è diventato molto difficile per via dell’emergenza Coronavirus.

E recarsi nei negozi o nei supermercati è un qualcosa di altrettanto complicato, a causa delle necessarie misure di sicurezza da intraprendere e che causano in maniera inevitabile anche delle file considerevoli. Ma c’è anche chi sente la mancanza di una bella serata al ristorante con la famiglia o gli amici. Per questo motivo sarebbe da non trascurare l’eventualità di ordinare sui siti web che lo consentono alcuni cibi speciali, magari quelli gourmet. In particolare Amazon ne propone una ampia gamma, per far si che le nostre giornate in quarantena abbiamo un sapore davvero speciale.

Spesa online, il cibo gourmet migliore disponibile su Amazon

C’è il caviale, che arriva però ad avere un prezzo anche di 200 euro circa. E c’è un rinomatissimo olio al tartufo. Una marca di qualità comporta un esborso di 28 euro in media per 3 bottiglie da 100 ml. E che dire delle ostriche affumicate? Buonissime. Per 21,45 euro sarà vostro, con delle confezioni in alluminio da 170 grammi. Andiamo su gusti più prettamente orientali: ecco del buonissimo wasabi in polvere. Si tratta di una specialità culinaria della cucina giapponese. Una confezione da 300 grammi cosa 19,65 euro. Del musciame di tonno, un chilo, affumicato ed essiccato, viene sugli 80 euro. Mai assaggiato il prosciutto crudo spagnolo Serrano? Un chilo stagionato e disossato costa 30 euro.

Non mancano pesto e lievito

E per quanto riguarda la nostra cucina, come rinunciare per così tanto tempo al pesto? Quattro vasetti da 180 grammi costano 28 euro, per una qualità garantita. Proseguiamo con una colatura di alici di Cetara: tre bottiglie da 250 ml costano 59 euro. Invece 3 kg di ottimo provolone del Monaco richiederanno 122 euro, per quella che è una specialità della Penisola Sorrentina. Chiudiamo con il lievito di birra. Dieci pezzi di lievito secco attivo ad alta tolleranza al glucosio, da 5 grammi a confezione, vi costeranno 4,31 euro.

