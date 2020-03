Una utilissima applicazione consultabile su smartphone e pc ci informa se, nel bel mezzo della crisi Covid 19 Italia, al supermercato c’è la fila.

L’emergenza sanitaria causata dalla situazione Covid 19 Italia ha reso molto difficile il fare la spesa. Purtroppo è frequente il dover affrontare con consapevolezza l’inevitabile fastidio di dovere aspettare in fila – rigorosamente a distanza di sicurezza dagli altri – il proprio turno per entrare nel proprio negozio o supermercato di riferimento.

Ed ogni 7-10 giorni questo appuntamento diventa un qualcosa di gravoso. Ma che va per forza di cose fatto, per non restare con frigo e dispensa vuoti. Per fortuna nel corso degli ultimi giorni è spuntato qualche piccolo aiutino sotto forma di sito web o di app dedicata. Il portale DoveFila fornisce ad esempio degli aggiornamenti in diretta su quelli che sono i tempi di attesa prima di potere entrare per fare la spesa. Basta soltanto andare in questo sito web, senza alcun obbligo di registrazione o simili. E sarà possibile consultare la fila stimata in quel momento, in tempo reale.

Covid 19 Italia | al supermercato c’è la fila? Te lo dice questa app

Tutto quello che bisogna fare è attivare la localizzazione gps del proprio smartphone, condividendo la posizione in cui ci si trova. Dopo qualche minuto otterremo quindi il risultato. Funziona per tutti i punti vendita d’Italia. Del resto lo slogan parla chiaro. “Con DoveFila, tutti insieme accorciamo le file”. La versione è una beta, ovvero non ancora definitiva ed in fase di perfezionamento, allo scopo di fruire maggiore precisione ed ulteriore qualità nei servizi proposti. Ma già così DoveFila funziona molto neme.

