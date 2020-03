Covid-19, aggiornamenti positivi in arrivo dalla Lombardia: ecco le comunicazioni dell’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera

Contagi in netto calo in Lombardia, che prova a superare il momento critico nell’emergenza coronavirus. I dati comunicati dall’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, sono incoraggianti. 1.047 i casi positivi, confermando un trend in discesa, per un totale di 43.208 contagiati. Il numero dei morti è di 381, anche questo un dato in calo rispetto ai giorni scorsi, per un totale di 7.199. Calano anche gli accessi in terapia intensiva, ed è la prima volta dall’inizio dell’emergenza: 1.324 quest’oggi, contro i 1.330 di ieri.