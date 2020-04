Covid-19 a Bergamo, il tragico sospetto del sindaco di Bergamo Giorgio Gori in merito all’analisi della stampa locale.

Giulio Gallera, nella giornata odierna, ha comunicato l’aggiornamento dei dati. “Mercoledì meno positivi di martedì, ma restate a casa”: questo è stato l’avvertimento dell’assessore al welfare lombardo. I casi positivi in tutta la Lombardia sono 44.773, con un incremento di 1.565 persone rispetto a ieri. A Bergamo, una delle città più colpite dal covid-19, i positivi sono 9.039, con 236 casi in più rispetto alla giornata di ieri. I dati ufficiali, però, potrebbero non essere esatti. Secondo un’analisi svolta dall’Istat, nei primi 21 giorni di marzo 2020 al Nord i decessi sono più che raddoppiati rispetto alla media 2015-2019. Intwig, insieme all’Eco di Bergamo, hanno condotto uno studio in cui hanno svelato che il numero reale dei decessi è il doppio rispetto a quello comunicato. Anche il numero di contagi sarebbe nettamente più grande.

Covid-19, le riflessioni del sindaco di Bergamo

I morti per coronavirus a Bergamo sarebbero stati 4.500, un numero due volte più grande rispetto a quello stimato nei dati ufficiali (2.060). Secondo lo studio realizzato dal giornale locale, l’Eco di Bergamo, e InTwing, il numero stimato dei contagiati sarebbe pari a 288mila, pari al 26% della popolazione. I sindaci della provincia, in diverse occasioni, hanno lanciato l’allarme provando a riportare i dati reali. Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha espresso il suo parere su Twitter. “Dopo l’allarme sulla città (a marzo 428 decessi Covid-19 contro 201 ufficiali) la stampa locale certifica la tragedia della provincia di Bergamo: le vittime sono tra 4,5 e 5mila, non 2.060″. Il sindaco ha anche scritto di aspettarsi un numero di contagiati superiore rispetto al 26% della popolazione calcolato da inTwig (agenzia di ricerca e analisi).

Dopo l’allarme sulla città (a marzo 428 decessi #Covid_19, contro 201 ufficiali) la stampa locale certifica la tragedia della provincia di #Bergamo: le vittime sono tra 4,5 e 5mila, non 2.060.

Quanti dunque i contagiati? @in_twig stima 288mila, il 26% della pop. Io temo di più. pic.twitter.com/xrKaNck5ly — Giorgio Gori (@giorgio_gori) April 1, 2020

Il governo, intanto, ha prorogato la quarantena nazionale fino al prossimo 13 aprile. Il Presidente del Consiglio ha parlato in diretta da palazzo Chigi.