Attilio Fontana sulla crisi sanitaria Covid 19 Lombardia: “Novità importante sull’incremento dei contagi da Coronavirus”.

Una buona notizia arriva – finalmente – in merito all’emergenza sanitaria Covid 19 Italia. E giunge dalla Lombardia, la regione che più in assoluto è stata messa in ginocchio dalla crisi Coronavirus. Ne parla direttamente il governatore Attilio Fontana, il quale riferisce: “In Lombardia non c’è più incremento nei contagi. Ci troviamo perfettamente in linea con i dati in nostro possesso e che indicano che non esiste più un incremento degli infetti.

Andiamo avanti nel perseguire l’ipotesi in cui tanti esperti credono e per la quale il culmine è stato toccato. Pian piano dovrebbe cominciare la discesa dei casi da Coronavirus”. Contestualmente il premier Giuseppe Conte ha fatto sapere a sua volta che il governo sta lavorando per anticipare un importante decreto legge contenente ulteriori manovre straordinarie che avranno lo scopo di aiutare il più possibile le imprese, garantendo loro liquidità.

Covid 19 Lombardia, incremento finalmente cessato: altre buone notizie dall’Italia

Nel frattempo circola una notizia già confermata che ha del clamoroso. “Le mascherine ricevute dalla Protezione Civile non sono conformi all’uso sanitario, si tratta di 600mila pezzi”. Lo fa sapere l’Ordine dei medici. E sempre per quanto riguarda l’emergenza Covid 19 Italia, dei miglioramenti importanti si registrano anche a Pisa, dove all’ospedale Cisanello l’area predisposta ai ricoveri per Coronavirus “è vuota da 6 ore”. Questo quanto scritto su di un apposito cartello, che incarna la necessità di pensare positivo per superare questo lungo periodo contraddistinto dal proliferare della malattia nel nostro Paese. Servirà ancora del tempo, in cui dover rispettare quanto indicato dalle autorità e restare a casa.

Per finire, una buona notizia giunge anche dall’istituto Spallanzani di Roma, che afferma come stanno avvenendo ora più dimissioni di gente che guarisce dal Coronavirus, rispetto ai ricoveri.