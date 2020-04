Covid-19, il Viminale pubblica una nuova circolare, ma precisa in una nota: “Le regole non cambiano, spostamenti solo per necessità”

Il 31 marzo il Viminale ha pubblicato una nuova circolare che interessa soprattutto i genitori. In particolare il documento specifica che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione di spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute. “Non c’è alcun allentamento dei controlli – chiarisce il vice ministro Mito Crimi – e la circolare del Viminale si riferisce ai bambini molto piccoli – spiega – quelli per cui uscire è una necessità non certo a un 15enne”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Cina: molti dubbi sui decessi da Covid-19 a Wuhan

Covid-19, la nuova circolare non va

La nuova circolare emanata ieri dal Viminale lascia perplessi molti italiani e in particolare i virologi che stanno studiando e analizzando con attenzione l’emergenza Covid-19. “Spero che i cittadini ignorino questa folle, insensata e irresponsabile circolare – afferma Giulio Gallera, l’assessore al Welfare – che stiano a casa e organizzino giochi con i propri figli”. Anzi il suo desiderio sarebbe quello di annullarla. “Io la revocherei, spero venga revocata – ha aggiunto – E’ un problema dei messaggi. Il messaggio che dobbiamo dare i cittadini è che la strada è ancora lunga – continua – E’ faticoso ma bisogna resistere, perché di morti ne abbiamo visti troppi, non posiamo da una lato piangerli e dall’altro dare questi messaggi” ha concluso l’assessore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Coronavirus, il ministro Roberto Speranza: “Prorogate tutte le misure di limitazione”

Tra le attività ammesse resta quella di fare jogging. Ma l’attività motoria è valida sempre in prossimità delle proprie abitazioni e singolarmente. Non sono consentiti assembramenti e non va intesa come equivalente dell’attività sportiva.