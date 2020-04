Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha comunicato nell’informativa al Senato che, è volontà del Governo prorogare sino al 13 aprile le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate per contenere i contagi da Covid-19.

Come previsto le misure di restrizione che avrebbero dovuto cessare il 3 aprile saranno prorogate. A comunicare la volontà del Governo, il Ministro della Salute Roberto Speranza nell’informativa al Senato. Stando a quanto riporta la redazione di Rainews, gli italiani dovranno continuare a rimanere a casa sino al 13 aprile.

Covid-19, il Ministro Roberto Speranza comunica la proroga delle misure di restrizione

Il Governo ha deciso di “prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate“. Questo, riporta la redazione di Tgcom24, quanto dichiarato dal ministro della Salute Roberto Speranza. Il 3 aprile, data prevista per la cessazione delle misure di contenimento del contagio, si dovrà continuare a rimanere a casa. Una scelta quasi scontata quella dell’esecutivo considerati gli ancora elevati numeri dell’epidemia in Italia.

La Protezione Civile nella consueta conferenza stampa di ieri martedì 31 marzo, ha reso noto che i casi positivi in totale si attestavano a 77.635, ossia 2.107 in più rispetto alla giornata di lunedì. Drastico il bilancio dei decessi: 837 vittime in sole 24 ore. In netta ascesa, fortunatamente, la curva dei guariti che ieri erano in totale 15.729. Proprio sul punto il Ministro Speranza ha affermato che “sbagliare i tempi e anticipare alcune mosse rischia di vanificare gli sforzi“. Restare a casa sino al 13 aprile sembra, dunque, la via più certa per poter davvero far cessare i contagi.

L’Italia è attualmente scossa e provata, questa epidemia lascerà un segno indelebile su ogni cittadino. Ma per il ministro il Paese ne uscirà più forte di prima.

Covid-19 nella ricerca per il vaccino l’Italia sta dando il suo fondamentale contributo

Quanto al termine di questa epidemia, il Ministro è stato chiaro. Nessuna illusione, il Covid-19 sarà sconfitto quando verrà trovato un vaccino. Senza quest’ultimo, ha dichiarato Speranza stando a quanto riporta la redazione di Rainews, è impossibile vincere la battaglia contro il virus. L’Italia su questo fronte, è in prima linea. Nel nostro Paese la ricerca procede senza sosta. Il Ministro Speranza ha poi concluso dicendo: “Il Servizio sanitario – riporta Rainews- è il patrimonio più prezioso che possa esserci: su di esso dobbiamo investire con tutta la forza che abbiamo. È la cosa che conta di più“.

“Dobbiamo assumere -ha infine affermato-come principale tema della ripartenza nazionale l’investimento strategico sulla salute“.