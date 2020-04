Scene da far west a Torino. Farmacisti e clienti sventano la rapina ma arrivano i parenti del ladro. Servono 12 volanti per bloccarli

Scene da far west a Torino. Farmacisti e clienti sventano la rapina ma arrivano i parenti del ladro. Servono 12 volanti per bloccarli dopo violente colluttazioni. Una storia di ordinaria follia, una delle tante del torinese. Martedì 31 marzo 2020, nella farmacia comunale di via degli Abeti, alla Falchera, entra un giovane malvivente con un coltellino. Farmacisti e clienti riescono a bloccarlo e a chiamare le forze dell’ordine. Mentre gli agenti, arrivati sul posto, sono intenti a mettere i ferri ai polsi al criminale, arrivano i familiari di gran cassa. Ne è nata una violenta colluttazione tra poliziotti e la famiglia “ribelle”. Per risolvere la questione sono dovute intervenire ben dodici volanti. La violenza non trovava fine e soltanto l’arrivo di altri agenti ha permesso di porre fine al farwest e arrestare tutti.

Sventano la rapina ma scoppia la rissa

I protagonisti dell’ennesima scena di violenza a Torino sono stati il rapinatore, un 22enne italiano, arrestato subito dopo la rissa con gli agenti. Nella notte sono stati poi portati in cella, con l’accusa di resistenza e favoreggiamento, anche i suoi familiari. Il padre di 61 anni, la madre di 55 anni e il fratello maggiore di 28 anni. Un quadro di famiglia da brividi. Il tutto accade dopo pochi giorni dai saccheggi dei supermercati verificatisi ad Ivrea.

Appena due giorni fa è stato arrestato in piena violazione delle norme legate all’emergenza Coronavirus, un ragazzo che portava droga da un luogo all’altro. Una Torino sempre più criminale negli ultimi tempi.