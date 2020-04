Assurda la situazione Coronavirus Spagna: mentre tutto il Paese è devastato dalla epidemia di Covid-19, sussistono ingiustificabili divisioni che complicano tutto.

L’emergenza Coronavirus Spagna diventa sempre più grave. Ogni giorno si registrano migliaia e migliaia di casi di nuovi infetti ed anche le vittime sono tantissime. La sensazione è che presto sarà la Spagna stessa il Paese europeo più colpito, anche più dell’Italia che ha comunque il merito di essersi mossa il meno tardi possibile.

Non è stato così a Madrid, che già a marzo inoltrato non aveva preso coscienza di quale fosse la reale situazione delle cose. Nella sola giornata del 1° aprile i contagiati sono stati quasi 10mila, con 849 decessi. Ora i morti sono circa 8189 in nemmeno un mese. I guariti invece ammontano a 19.259. Ed anche lì il sistema sanitario locale è al collasso. I posti letto sono finiti in tutti gli ospedali iberici, ed in particolar modo nelle aree più popolose, ovvero quelle di Madrid e di Barcellona. L’ospedale madrileno ‘La Princesa’ è in una situazione più che critica, con mancanza di spazio e trasferimenti che sono stati effettuati per i pazienti meno gravi, in una situazione però impensabile in condizioni normali.

Coronavirus Spagna, sistema sanitario allo stremo

Solo le sale operatorie non sono adibite ad usco esclusivo per il Covid-19. Ma tutti gli altri reparti fungono ormai in funzione di ricovero per le persone affette da Coronavirus. Alla Fiera di Madrid le autorità hanno allestito un maxi-ospedale da campo all’interno di un padiglione. Lì ci sono 500 posti letto garantiti ma mancano le garanzie per la distanza da letto a letto e per le condizioni di sicurezza di spogliatoi e bagni destinati ai medici. In questo modo quel posto è a forte rischio contagio. Poi si parla anche di ritardi e tentennamenti che hanno avuto un ruolo decisivo nel far piombare la Spagna in questo incubo. Ma c’è anche chi se la prende con la Cina, colpevole di non avere avvertito il mondo intero in maniera tempestiva di tutto quanto stava succedendo a Wuhan.

Catalogna e Paesi Baschi non aiutano il Paese

Poi, come se non bastasse, dalla Catalogna fanno sapere che gli ospedali del posto non accetteranno pazienti provenienti da altre parti del Paese. Anche in questa emergenza Coronavirus Spagna vige il campanilismo che da sempre divide la regione di Barcellona dal resto della nazione. Stesso atteggiamento di ostracismo lo hanno manifestato i Paesi Baschi.

Ed a fornire aiuti a Madrid è stata la sola regione della Galizia, che lì ha spedito 50 ventilatori polmonari e 200 letti. Il governo spagnolo ha bloccato tutte le attività economiche fino all’11 asprile, ma non basterà di certo. Si andrà avanti per molto altro tempo ancora con questo disastroso lockdown. Ci sono già 2 milioni di disoccupati a causa dell’emergenza Covid-19.