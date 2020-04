Covid-19 Italia, la mappa regione per regione: il bilancio al 2 aprile

Secondo i dati della mappa del contagio da Covid-19 fornita dalla Protezione Civile sul proprio sito la regione più colpita dall’epidemia in Italia è la Lombardia con oltre 26mila soggetti positivi e poco meno di 8mila morti.

Trend stabile, ma che comunque continua ad aggravarsi quello relativo all’epidemia da coronavirus che ha colpito l’Italia intera da oltre un mese. Ad oggi, secondo i dati diramati dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa quotidiana, i soggetti attualmente positivi nel nostro Paese sono saliti a 83.049 mentre le vittime a poco meno di 14mila. Numeri che hanno costretto il Governo, come reso noto ieri dal Premier Giuseppe Conte, a prorogare il termine finale delle misure di contenimento di ulteriori 10 giorni, sino al prossimo 13 aprile. Anche in Lombardia, la regione più colpita dall’emergenza, si è registrato una stabilità della curva che rispetto alla scorsa settimana è in deflessione facendo ben sperare.

Leggi anche —> Coronavirus, aggiornamento Protezione Civile: i numeri dell’epidemia al 2 aprile – DIRETTA

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i numeri al 2 aprile, superati i 115mila casi di contagio

Sono 2.477 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in Italia che portano il bilancio complessivo a 83.049 soggetti attualmente positivi. Anche le vittime, come riferito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli qualche ora fa in conferenza stampa, sono salite a 13.915, con un incremento di 760 decessi solo nelle ultime 24 ore. Numeri drammatici che evidenziano, però, una leggere deflessione della curva rispetto alla precedente settimana. In totale ad oggi, giovedì 2 aprile, sono 115.242 i soggetti risultati positivi al tampone per il coronavirus nel nostro Paese, un numero altissimo che colloca l’Italia come seconda nazione maggiormente colpita dall’epidemia a livello globale. Per queste ragioni il Governo ha emanato un decreto che prolunga le misure di contenimento sino al prossimo 13 aprile.

Per quanto riguarda il contagio nelle regioni italiane, stando ai dati riportati sulla mappa del sito della Protezione Civile, il bilancio si aggrava sia al Nord che al Sud, con le regioni settentrionali nettamente più colpite dall’epidemia. Nelle 8 regioni dell’Italia del Nord si contano 62.369 casi ad ora positivi e 12.282 decessi, circa il 75% e l’88% del totale

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, aggiornata a giovedì 2 aprile.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia – 46.065 – 7. 960 – 12.229;

– Emilia Romagna – 15.333 – 1.811 – 1.663;

– Veneto – 10.111 – 532 – 1.001;

– Piemonte – 10.353 – 983 – 571;

– Toscana – 5.273 – 268 – 216;

– Marche – 4.098 – 503 – 40;

– Liguria – 3.782 – 488 – 634;

– Lazio – 3.433 – 185 – 369;

– Campania – 2.456 – 167 – 149;

– Puglia – 2.077 – 144 – 69;

– Trento – 2.003 – 187 – 229;

– Friuli Venezia Giulia – 1.779 – 129 – 376;

– Sicilia – 1.791 – 93 – 92;

– Abruzzo – 1.497– 133 – 113;

– Bolzano – 1.479 – 129 – 190;

– Umbria – 1.128 – 38 – 205;

– Sardegna – 794 – 40 – 36;

– Calabria – 691 – 41 – 23; 23 41 691

– Valle d’Aosta – 668 – 63 – 49;

– Basilicata – 246 – 10 – 3;

– Molise – 165 – 11 – 21.

Leggi anche —>

Situazione nettamente meno drammatica rispetto all’Italia settentrionale nel meridione, dove le regioni che si trovano maggiormente a lottare contro l’epidemia sono Campania, Puglia e Sicilia.