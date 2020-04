I carabinieri hanno arrestato tre malviventi ad Ostia accusati di aver sequestrato e derubato in casa una signora che aveva aperto la porta credendo di ricevere delle mascherine per proteggersi dal coronavirus.

L’emergenza coronavirus non ferma i malviventi, che in alcune occasioni sfruttano anche l’epidemia per trovare i giusti escamotage e mettere a segno il colpo. Come accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 aprile, ad Ostia (Roma), dove tre malviventi avrebbero sequestrato in casa e rapinato una donna anziana facendosi aprire la porta con la scusa di consegnare mascherine. Sul posto, allertati dai vicini dell’anziana, sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato i tre ladri portandoli via ed evitando loro un linciaggio da parte della gente che dai balconi e scesa in strada ha rivolto pesanti insulti ai tre.

Un’anziana donna è stata aggredita, sequestrata e derubata in casa da una banda di malviventi. È accaduto ieri pomeriggio, giovedì 2 aprile, ad Ostia Nuova, in provincia di Roma, in via delle Zattere. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Messaggero, tre malviventi sudamericani, tra cui un minorenne, avrebbero suonato alla porta della donna dicendo di essere lì per consegnare gratuitamente delle mascherine. L’anziana, convintasi di poter ricevere dei dispositivi di sicurezza da poter utilizzare considerata l’emergenza coronavirus, ha aperto la porta di casa, ma si è ritrovata di fronte i tre ladri che l’hanno aggredita e successivamente immobilizzata per svaligiare l’appartamento prendendo soldi e gioielli.

Sentiti i rumori nel silenzio della quarantena, un vicino della pensionata ha avvertito immediatamente i carabinieri che si sono precipitati sul posto con cinque pattuglie. I militari dell’Arma del Gruppo Ostia, come riporta Il Messaggero, hanno circondato il palazzo e fatto irruzione nell’appartamento rendendo vano ogni tentativo di fuga dei ladri. Uno per sfuggire alle forze dell’ordine si sarebbe lanciato dal balcone dell’appartamento e poi recuperato dal personale sanitario del 118, giunto sul posto, prima di essere arrestato.

Gli altri due vengono ammanettati e portati via immediatamente sulle pattuglie dell’Arma venendo sottratti da un linciaggio da parte dei vicini che, dai balconi ed alcuni scesi in strada, rivolgono loro pesanti insulti per poi applaudire e ringraziare i carabinieri per l’intervento.