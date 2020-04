Covid-19 Italia, il ‘caso’ dei guariti: ecco il dato reale

Covid-19 Italia, il dato sui guariti non rispecchia in realtà le condizioni dei pazienti: ecco il motivo ed il dato reale

Ci attendono ancora lunghi giorni di restrizioni per l’emergenza coronavirus. Tutti scanditi ormai dall’appuntamento classico delle ore 18 con la conferenza stampa della Protezione Civile. In quella sede, il commissario Angelo Borrelli comunica il dato quotidiano relativo a nuovi contagi, ricoveri ospedalieri, decessi e persone guarite. E se il dato cui si tende a far maggiore riferimento è quello riguardante le nuove positività e le morti, molto importante è quello delle persone guarite dal virus. Ma emergono su quelle cifre problematiche da non sottovalutare.

Covid-19 Italia, i guariti annunciati non lo sono tutti realmente

Si tratta infatti di un dato che non riflette la realtà dei fatti, stando ad uno studio condotto dalla Fondazione GIMBE, organizzazione non a scopo di lucro, con l’aiuto di YouTrend. Il motivo, infatti, è che all’interno di quel dato vengono accorpati anche tutti i pazienti dimessi dagli ospedali, che però non sono ancora del tutto clinicamente guariti e dunque proseguiranno le cure a casa propria. Nel report fornito ogni 24 ore dalla Protezione Civile, si ha una divisione regione per regione, considerando tutti i casi di persone dimesse o guarite. Il totale viene poi indicato facendo riferimento soltanto ai guariti. Ma da controlli a campione svolti su 8 regioni la Fondazione GIMBE e YouTrend hanno rilevato che nel dato venivano accorpati pazienti guariti, pazienti in via di guarigione, pazienti clinicamente guariti e genericamente indicati come ‘dimessi’.

Il dato viene particolarmente sovrastimato con l’esempio della Lombardia, dove nel singolo report regionale non si fa riferimento ai pazienti effettivamente guariti ma solo a quelli dimessi dall’ospedale e inviati all’isolamento domiciliare.