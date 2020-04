Covid-19 Italia, la mappa regione per regione: il bollettino al 3 aprile

Come ogni giorno, dall’inizio dell’epidemia da Covid-19, la Protezione Civile sul proprio sito ha fornito la mappa regione per regione del contagio.

Aggiornati anche oggi, venerdì 3 aprile, i dati in merito all’epidemia da coronavirus che sta flagellando l’Italia ormai da oltre un mese. Secondo il bollettino quotidiano, reso noto dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa, nelle ultime 24 ore si sono registrati nuovi 2.339 casi di contagio che portano il bilancio complessivo a 85.388 casi attualmente positivi. Purtroppo salgono ancora le vittime con un incremento di 766 rispetto a ieri. Il trend si conferma stabile con numeri nettamente meno alti rispetto alle scorse settimane che fanno ben sperare anche se lo stesso Borrelli come tutte le autorità invitano a non abbassare la guardia.

Leggi anche —> Coronavirus, aggiornamento Protezione Civile: i numeri dell’epidemia al 3 aprile

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i numeri del contagio al Nord rimangono drammatici

Sembra essersi leggermente allentata la morsa dell’epidemia di Covid-19 in Italia che vive un momento molto delicato. A dimostrarlo il trend della curva del contagio che sembra stabile ormai da qualche giorno, ma che comunque continua ad aumentare. Lo si evince dai dati resi noti oggi in conferenza stampa dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli che ha letto il bollettino quotidiano. Ad oggi, giovedì 3 aprile, sono saliti a 119.827 i casi di contagio complessivi, mentre sono 85.388 attualmente le persone positive con un incremento di 2.399 rispetto alla giornata di ieri. Salgono anche le vittime giunte a 14.681 con 766 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Parallelamente crescono anche i pazienti guariti dal virus: sono 1.480 da ieri che portano il totale a 19.758. Nonostante la deflessione della curva tutte le autorità e lo stesso Borrelli hanno invitato la popolazione a non abbassare la guardia e soprattutto in questo momento di non violare le restrizioni imposte dal Governo il cui termine è fissato per il prossimo 13 aprile.

In merito al bilancio nelle regioni, l’incremento maggiore è stato registrato in Lombardia con 351 decessi e 1.455 nuovi casi di contagio da ieri, rimanendo la regione più colpita davanti ad Emilia Romagna e Piemonte, il cui sistema sanitario si trova ad affrontare una profonda situazione d’emergenza.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, aggiornata a venerdì 3 aprile.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia – 47.520 – 8.311 – 13.020;

– Emilia Romagna – 15.932 – 1.901 – 1.852;

– Piemonte – 10.896 – 1.043 – 723;

– Veneto – 10.464 – 572 – 1.031;

– Toscana – 5.499 – 290 – 300;

– Marche – 4.230 – 557 – 42;

– Liguria – 3.965 – 519 – 700;

– Lazio – 3.600 – 199 – 392;

– Campania – 2.677 – 181 – 144;

– Puglia – 2.182 – 164 – 69;

– Trento – 2.109 – 204 – 246;

– Friuli Venezia Giulia – 1.879 – 136 – 419;

– Sicilia – 1.859 – 101 – 94;

– Abruzzo – 1.563 – 146 – 116;

– Bolzano – 1.559 – 139 – 211;

– Umbria – 1.179 – 39 – 2220;

– Sardegna – 825 – 41 – 40;

– Calabria – 733 – 45 – 26;

– Valle d’Aosta – 719 – 70 – 89;

– Basilicata – 261 – 11 – 3;

– Molise – 176 – 11 – 21.

Leggi anche —> Covid-19, Borrelli anticipa: “Anche il 1° maggio a casa”

Non si arresta il contagio anche al Sud che registra numeri sicuramente significativi, ma notevolmente più bassi rispetto alle regioni settentrionali.