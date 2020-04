Poche ore fa una forte scossa di terremoto ha colpito la zona jonica della Calabria con epicentro individuato nella città di Crotone.

A Crotone già durante la scorsa notte c’era stato un intenso sciame sismico con decine di scosse. Poche ore fa c’è stata una nuova scossa di terremoto sempre in zona jonica. Durante questo pomeriggio infatti alle 16:18 si è avvertita la scossa di magnitudo 3.9 con ipocentro a 23.8 km di profondità. Gli abitanti del capoluogo calabrese hanno sentito distintamente la scossa e per paura di crolli sono scesi per le strade della città. C’è stato un grosso spavento anche a Catanzaro e nell’intero altopiano silano. Dopo poco più di mezz’ora, precisamente alle 16:56, si è verificata nella costa ionica di Crotone un’altra scossa con una profondità di 24,2 km. Mentre stamane la scossa più forte di magnitudo 4.0 e con una profondità di 23.1 km è stata avvertita dalla popolazione alle 05:52 con un risentimento sismico del 4° grado sulla scala Mercalli. Il terremoto è stato sentito in tutta la parte centrale della Calabria, a Catanzaro e in Sila.

Terremoto in Calabria: parla l’esperto geologo

A proposito del terremoto in Calabria ha parlato Antonio Moretti, geologo dell’Università dell’Aquila. Lo studioso ha spiegato quali possono essere le cause dello sciame sismico che ha interessato la zona di Crotone: “le sequenze del crotonese le ho studiate con Ignazio Guerra al Laboratorio di Sismologia Unical ad Arcavacata venti anni fa ma non avevamo trovato nessuna evidenza di strutture in grado di dare grandi terremoti e avevamo dubbi sull’evento a Cutro dell’anno 1832”.

La struttura veramente pericolosa – conclude Moretti – è la faglia del Marchesato, che va lungo il bordo silano da Petilia a Verzino ma al momento tutto tace. Mi preoccupano più le scossette 30km sotto Casabona ma ora come ora è presto per dare un’indicazione precisa”.