L’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, ha raccontato alcuni particolari episodi della sua vita che si intrecciano con la città di Palermo.

“Sono nato a Monticiano – ha detto Moggi a ‘Libero Quotidiano’- dove studiavo con i sacrifici di mio padre che voleva fare di me una persona colta, diversa da lui, che era costretto a lavorare al bosco per mantenere la famiglia. Avevo 18 anni. Una notte mi parlò in sogno una voce lontana, rendendomi molto perplesso soprattutto al risveglio quando cercai di ricordare quanto avevo sentito durante il sogno, senza riuscire a capire chi mi avesse parlato. In quel momento pensai che si trattava di un compagno di gioco che sapeva della mia passione per il calcio. Non tenni però conto di quelle parole perché le ritenevo facenti parte dei desideri che spesso la mente elabora mentre si dorme”.

LEGGI ANCHE –> Bill Gates propone tre soluzioni contro il Coronavirus

Moggi racconta il sogno della signora di Palermo

Luciano Moggi ha proseguito il suo racconto: “Nel 2004 ho ricevuto una lettera da una signora di Palermo che chiedeva di poter parlare con me. Andando a giocare a Palermo invitai questa signora a venirmi a trovare. Si presentò una vecchia signora che mi disse che non sapeva addirittura che lavoro facessi ma sentiva solo il bisogno di rivelarmi quanto aveva sognato. Questo il suo racconto: ‘Nel mio sogno c’era un gregge di pecore con un pastore. All’improvviso mi comparve Padre Pio che mi disse “vedi quel pastore è Luciano Moggi, digli che gli voglio tanto bene”‘. Rimasi di sasso a questa rivelazione – continua Moggi -, ringraziai la signora e la mia mente tornò a ritroso a quel sogno quando avevo 18 anni. Fu allora che dentro di me, come una scossa, nacque la carica emotiva che poi mi ha portato a dimostrare a tutti la mia innocenza”.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, il direttore di Libero lancia l’allarme: Spiegateci come si farà

“Senza paura di niente – conclude Luciano Moggi –. Neppure di quelli che hanno infierito su di me calcando la mano su reati “a consumazione anticipata”, non suffragati dai fatti e con gli arbitri tutti assolti”.