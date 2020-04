L’esperta virologa, Ilaria Capua, durante una diretta Instagram con il sindaco di Firenze, ha detto: “È un’emergenza sanitaria ma ne usciremo”.

Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence all’Università della Florida, ha detto, in diretta su Instagram con Dario Nardella, sindaco di Firenze: “Ci sono zero possibilità che il Coronavirus scompaia in estate. Si tratta di un fenomeno di portata epocale. Siamo in piena emergenza sanitaria ma non è un tunnel senza fine. Saremo tutti diversi quando ne usciremo. Il Covid 19 non è un virus super resistente anzi è fragile ma si trasmette con grande facilità e rapidità”.

La virologa al programma ‘Caterpillar’ di Radio Rai 2 ha commentato: “Non possiamo escludere il propagarsi del Coronavirus dai condizionatori. La Sars 1 si è propagata dai sistemi di aerazione e riscaldamento di un hotel. Non si può escludere origine e durata perché conosciamo questo virus da soli quattro mesi. Sappiamo però che i virus sono abbastanza delicati, non sopravvivono a temperature estreme. Il caldo potrebbe seccare lo starnuto e diciamo che quello che cade a terra non potrebbe infettare”.

Ilaria Capua: “È la seconda pandemia di questo secolo”

“Sappiamo solo – ha proseguito Ilaria Capua – che è un fenomeno duro ma naturale. È la seconda pandemia di questo secolo, mentre nel secolo scorso ce ne sono state quatto. Adesso però la ricerca ha fatto molti passi in avanti. E l’appiattimento della curva dei contagi nel nostro Paese è frutto delle misure di contenimento. Stiamo vedendo un frame di 15 giorni fa e va considerato purtroppo che nell’analisi della curva ogni regione ha campionamenti diversi”.

“Con il primo contagio da Coronavirus di un gatto – ha concluso la virologa – è arrivato il colpo di coda che ci aspettavamo. Bisogna gestire anche l’infezione negli animali, sia domestici che quelli negli allevamenti. E questo sarà un grosso problema di gestione sanitaria pubblica”.