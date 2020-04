Il premier Conte ha invitato gli enti locali a continuare a lavorare assieme e dal ministero della Salute arriva il via libera ai tamponi rapidi.

L’esortazione di Giuseppe Conte alle Regioni, in videoconferenza a Palazzo Chigi, è stato: “Continuiamo a lavorare insieme con correttezza contro il Coronavirus. Si tratta di scontri che non ci sono e non devono esserci”. Il premier ha ribadito ancora una volta la disponibilità alla massima collaborazione con gli enti locali e allo stesso tempo ha difeso il suo governo: “Ministri e governatori, a tutti i livelli istituzionali, stanno dando il massimo con un obiettivo comune che è quello di salvare più vite possibili e mettere in sicurezza l’Italia. Questo punto ci unisce e dovrà continuare a unirci e deve contare più di ogni incomprensione, ora e in futuro”.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus e l’estate, l’incubo che diventa realtà

I commenti dopo la riunione di Conte con le Regioni

Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, al termine della riunione delle Regioni con Conte si è detto soddisfatto “per aver visto accolte tre questioni importanti, a riprova della reciproca volontà di collaborare tra Governo e Regioni per affrontare in maniera efficace una battaglia complicata che investe tutta l’Italia e che non ammette né polemiche né discussioni sterili sulle prerogative reciproche. Ciascuno deve fare bene il proprio mestiere, è quello si aspettano gli italiani”.

È arrivato intanto il via libera del ministero della Salute ai tamponi veloci. I nuovi test molecolari veloci si basano sulla rilevazione dei geni virali nelle secrezioni respiratorie e consentono di ottenere risultati in tempi molto brevi.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, tutti aspettano il vaccino ma arriva la doccia fredda

Il placet per i tamponi rapidi è stato deciso da una nuova circolare nella quale si mostrano anche i criteri di priorità per l’esecuzione, con la precedenza per i pazienti ospedalizzati, gli operatori sanitari esposti a maggiori rischi, i soggetti fragili e quelli con un’infezione respiratoria ricoverati nelle Rsa.