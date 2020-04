Cristina Parodi, conduttrice e moglie di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, è preoccupata. In lacrime lancia un messaggio di speranza

Cristina Parodi, giornalista e conduttrice televisiva, piange la sua Bergamo, città in cui vive da 25 anni insieme al marito Giorgio Gori, sindaco del capoluogo lombardo. In questo momento di emergenza, la Parodi è molto preoccupata, in particolare per suo marito che si trova in prima linea per contrastare l’emergenza. “La mia Bergamo piange, ma saprà rialzarsi – afferma la conduttrice – Giorgio non ha avuto un attimo di tregua durante questa epidemia. – continua – Lavora tutto il giorno, sempre in prima linea, come se questo virus non potesse toccarlo – spiega – Sono molto preoccupata per lui, so che non riuscirei a convincerlo a fermarsi”.

Cristina Parodi, i suoi figli le danno sicurezza

A rassicurarla ci sono i suoi figli, Alessandro, Angelica e Benedetta, che si trovano attualmente a Bergamo. Alessandro è tornato da Siena, dove stava facendo uno stage dopo la laurea, Benedetta e Angelica sono rientrate dall’Inghilterra. Una studiava per un master a Canterbury e l’altra frequentava l’ultimo anno del college. “Con loro due non ci siamo ancora abbracciate – svela la giornalista – Stanno finendo l’isolamento di due settimane per essere certe di non essere contagiose. Ma la loro presenza a casa è una gioia immensa”.

Parodi racconta così la sua quarantena: “Angelica canta nella sua camera, Benedetta studia, Alessandro fa il volontario: va a comprare la spesa per gli anziani e la consegna a casa – spiega – Ci ritroviamo la sera a guardare film, a discutere di ansie e progetti futuri, a confortare Giorgio che non si è mai fermato“.