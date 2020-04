Covid-19, Fontana a Live non è la D’Urso: ” Da lunedì iniziamo a distribuire tre milioni di mascherine gratis”, il governatore lo aveva scritto su Facebook

La Lombardia continua la sua battaglia conto il nemico invisibile e per contrastare maggiormente il Covid-19 da oggi saranno distribuite su tutto il territorio lombardo tre milioni di mascherine gratis. Lo ha annunciato a Live non è La D’urso il governatore Fontana. Già un paio di giorni prima aveva accennato la notizia su Facebook, ma ora è diventata realtà. Il presidente ha sottolineato l’importanza di rendere obbligatorio l’uso della mascherine su tutta la regione.

Covid-19, Fontana interviene a Live non è la D’urso

La mascherina potrebbe diventare l’arma principale per sconfiggere il virus. Probabilmente dovremo abituarci all’idea di conviverci per parecchio tempo. Così durante l’intervento nel salotto domenicale degli italiani di Live non è la D’Urso, Antonio Fontana ha ribadito quanto sia fondamentale e necessario utilizzarle. “La mascherina è la soluzione migliore, ridurrebbe il contagio al 95% – ha sottolineato il presidente della regione Lombardia – si previene sia il fatto di contagiare che di essere contagiati”. Durante la diretta ha confermato la distribuzione di tre milioni di mascherine gratis per tutto il territorio lombardo, visto che ad oggi sembra molto difficile reperirle. “Proteggiamo il prossimo e teniamo alta la guardia perché l’impegno e il sacrificio lombardi, i più colpiti in questa emergenza – ha spiegato – sta dando risultati, ma non è ancora finita“.

“Dobbiamo continuare a rispettare le regole”. L’appello di Fontana è chiaro e gli italiani devono continuare a rimanere in casa per abbassare il numero di contagi e far sì che questa prima fase di emergenza finisca presto.