Diminuisce il numero dei ricoverati in Italia per il Covid 19: “I dati dei contagi e dei morti sono confortanti anche in Lombardia”, lo ha dichiarato l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

Nel suo punto informativo quotidiano, Giulio Gallera, assessore al Welfare, ha commentato i nuovi elementi sull’emergenza Coronavirus dicendo che il numero dei contagiati è in calo nella regione lombarda ma poi ha aggiunto: “La verità è che il numero reale è sicuramente più vasto sul territorio nelle Residenze sanitarie assistite per anziani, perché riguarda le persone morte che hanno fatto il tampone”. Per quanto concerne le cifre sono 1.337 i nuovi positivi al Covid 19 rispetto al giorno precedente, che fanno salire il totale a 50.455. I tamponi fatti sono in aumento, domenica infatti ne sono stati effettuati 8.107. Le nuove persone ricoverate sono solo 7, con 14.798 che sono in isolamento a casa propria. C’è stato poi un incremento del numero dei dimessi (184) e scende a meno nove unità quello dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Nell’ultimo giorno sono decedute 249 persone, un dato in calo rispetto alle 345 di sabato. I morti accertati sono in totale 8.905.

Covid 19: occhi puntati su Milano e provincia

A Milano e in tutta la provincia i dati mettono apprensione: solo in città sono stati registrati 4.533 persone positive al Covid 19, 171 in più rispetto a ieri. In tutto il territorio provinciale sono 11.230, con un aumento di 411 durante le ultime 24 ore. “Lo sforzo – ha detto Attilio Fontana – deve essere più forte, è necessario uscire solo protetti con la mascherina per non infettare gli altri o per non essere infettati. Da domani – ha concluso il presidente della Regione Lombardia –, comincerà la distribuzione gratuita di 3,3 milioni di mascherine nelle farmacie ed esercizi commerciali”.

Domenica in tutta Italia invece è stato registrato il più basso numero di decessi nelle ultime due settimane, ovvero 525 persone, e rispetto a ieri ci sono 61 ricoverati in meno.