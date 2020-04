L’ospedale universitario di Ginevra avverte: ” Non esagerate con il paracetamolo”, il farmaco potrebbe causare danni al fegato

Attenzione all’assunzione del paracetamolo. Un eccesso può causare gravi danni al fegato e in alcuni casi anche fatali. Ad osservarlo è il dottor Thierry Berney, capo del reparto trapianti degli Ospedali Universitari di Ginevra. Le raccomandazioni dei farmacisti e dei medici devono quindi essere rigorosamente rispettate. Sempre più persone acquistano in maniera massiccia il farmaco e quindi gli specialisti iniziano a preoccuparsi. In caso di sintomi influenzali, il paracetamolo rappresenta infatti un’alternativa efficace ai farmaci antinfiammatori non steroidei che non sono raccomandati a causa del loro effetto potenzialmente dannoso sull‘evoluzione dell’infezione da coronavirus.

Paracetamolo, come e quando usarlo

A dosi limitate, il paracetamolo può alleviare i sintomi, ma non modifica il decorso della malattia. I suoi effetti tossici sul fegato si notano anche a dosi abbastanza basse. E in caso di gravi danni è necessario un trapianto urgente. Ma in questo momento di emergenza gli HUG hanno sospeso i trapianti per non sovraccaricare i reparti di terapia intensiva, che si trovano già in una situazione critica a causa del coronavirus. Inoltre bisogna fare attenzione anche per i farmaci naturali venduti in internet. Questi prodotti a base di erbe possono contenere importanti quantità di sostanze attive potenzialmente tossiche. L’uso di trattamenti basati sulla medicina tradizionale cinese deve essere controllato da un medico o da un farmacista, ma questo vale per tutti i medicinali.

i farmaci venduti sul mercato nero o su Internet dovrebbero essere vietati. Non si scherza con i farmaci, basta poco per causare danni gravi e fatali.