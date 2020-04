Covid-19, in Italia sono state registrate quattro variazioni del codice genetico del nuovo coronavirus.

Florigo Lista, colonnello dell’Esercito e direttore del dipartimento scientifico del Policlinico Militare del Celio, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Adnkronos in cui ha spiegato che l’Istituto Superiore di Sanità ha isolato il coronavirus in laboratorio e lo ha analizzato sequenziandolo. Dopo aver confrontato i campioni di Mattia, paziente 1 dell’Italia (Codogno) con i campioni della coppia di coniugi cinesi ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma, hanno scoperto alcune variazioni nella sequenza genetica virale. Il ceppo di Codogno presenterebbe 4 variazioni rispetto a quello cinese. Il covid-19 possiede 29mila lettere che formano la sua sequenza genetica: in poche parole sono state scoperte quattro variazioni all’interno delle ventinovemila totali da quello cinese e ben 6 variazioni tra il ceppo di Codogno e quello del turista cinese ricoverato a Roma. Gli studiosi hanno in ogni caso confermato che il ceppo di provenienza è unico. “E’ come se ci fossero quattro mattoncini diversi all’interno dei 29mila totali. Ed è come se il virus avesse fatto scalo in Europa abbia metaforicamente indossato delle collane speciali”. Queste le parole del Colonnello. Queste informazioni sono molto utili per studiare un vaccino efficace: l’attesa per un nuovo vaccino diventa ogni giorno sempre più difficile.

Vaccino anti covid-19, a che punto siamo

Mentre il coronavirus continua ad estendersi in tutto il mondo, con il numero di contagi e di deceduti che continua ad aumentare, numerosi ricercatori in tutto il mondo stanno cercando di creare un nuovo vaccino efficace. I gruppi degli Stati Uniti sembrano essere in una fase avanzata dello studio. Antonio Giordano, Ricercatore e Direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Agorà. “Ci sono 8 gruppi americani che hanno sviluppato un vaccino interessante e che per giugno andranno in fase 1 di sperimentazione clinica sull’uomo“.

Antonio Giordano ha spiegato che gli studi del vaccino sono a buon punto perché si conosce molto bene il genoma e la sequenza completa del nuovo coronavirus.