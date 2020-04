Paura al Grande Fratello Vip per un incidente che ha visto coinvolta Antonella Elia, la showgirl ha battuto la testa dopo essere scivolata a causa del pavimento bagnato.

È stato proprio un brutto spavento quello che ha fatto prendere Antonella Elia ai concorrenti del Grande Fratello Vip. Mentre era intenta a giocare a una battaglia di gavettoni con Sossio Aruta, la showgirl è scivolata battendo la testa sul pavimento. In effetti i due si stavano semplicemente rincorrendo, da bravi compagni di gioco quali sono spesso, ed entrambi sono scivolati sull’acqua che si trovava a terra. Mentre l’ex calciatore napoletano si è però immediatamente alzato Antonella Elia sarebbe rimasta a terra dolorante per il colpo appena ricevuto.

Il Grande Fratello interviene per Antonella Elia

Dopo pochi istanti durante i quali i concorrenti del reality hanno immediatamente soccorso la loro compagna di reclusione la regia del Grande Fratello ha immediatamente cambiato inquadratura e dopo poco Antonella Elia scompare per un po’. La soubrette sembra proprio essere scivolata a causa dell’acqua battendo la testa all’indietro, è quindi comprensibile che la produzione abbia voluto intervenire portandola forse nel magazzino per farla incontrare con un medico affinché potesse visitarla.

Non è passato molto tempo per fortuna prima che la Elia si ricongiungesse con gli altri concorrenti, tanta paura quindi ma nulla di grave evidentemente. È stata la stessa protagonista della caduta a rassicurare i suoi amici sul suo stato di salute prima di essere abbracciata da Sossio Aruta: “Tutto ok, devo solo dargli notizie nelle prossime ore”. Fortunatamente niente di grave quindi, il medico del programma le ha permesso di continuare la partecipazione al reality lasciando semplicemente che fosse lei stessa ad avvertirli nel caso in cui si fosse sentita male.

Un bel sospiro di sollievo per la Elia che potrà quindi partecipare alla finale del Grande Fratello Vip prevista fra due giorni.