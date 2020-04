Un particolare notato in casa Ferragni ha stupito i milioni di follower scatenandone i like e i commenti su Instagram.

Chiara Ferragni non smette di far parlare di sé nemmeno durante la quarantena. La regina dei social in questi giorni è sempre molto attiva con un continuo documentare della sua “reclusione” imposta dalle misure di contenimento del Covid 19 attraverso foto, video e selfie pubblicati sul suo profilo Instagram. Proprio una foto apparsa recentemente ha scatenato i suoi tantissimi follower che sono rimasti a dir poco stupefatti e non hanno potuto evitare di mostrare nei commenti tutto il loro stupore. In uno scatto infatti alle spalle della nota imprenditrice milanese compare in cima alle scale l’immagine di una seconda Ferragni. È il caso di chiedersi a questo punto se il mondo forse non può accontentarsi di una sola influencer.

LEGGI ANCHE -> Covid-19, lavvertimento del premio Nobel Krugman sulle apertura

I commenti sul profilo di Chiara Ferragni

La foto, subito dopo essere stata postata su Instagram ha scatenato immediatamente i suoi milioni di follower che appena notato il curioso particolare alle sue spalle non hanno resistito dal commentare con frasi anche ironiche.“Quando ho guardato questa foto mi è sembrato di vedere doppio” ha commentato uno dei fan dell’esplosiva bionda. E ancora, ammette un altro follower: “Devo ammettere che la sagoma dietro di te è davvero un po’ inquietante”. Insomma agli occhi stupefatti dei suoi ammiratori è stato rivelato che Chiara Ferragni ha in casa un cartonato a figura intera e a dimensione naturale di se stessa, a dimostrazione di quanto l’imprenditrice tenga alla sua immagine sulla quale si fonda il suo impero.

LEGGI ANCHE -> Spagna, diminuisce il numero dei decessi da Covid 19

Anche se è vero che qualche fan è rimasto un po’ sbigottito da questa immagina resta il fatto che la foto pubblicata dalla Ferragni si è aggiunta alle altre milioni di foto che sono riuscite ad accumulare un numero incredibile di like.