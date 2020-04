Covid-19, come si diffonde anche con i guanti | Questo video lo dimostra

Molly Lixey, ex infermiera del pronto soccorso di Saginaw, nel Michigan, con questo video ha dimostra come si diffonde il Covid-19 anche con i guanti

Molly Lixey, ex infermiera d’emergenza del pronto soccorso di Saginaw, nel Michigan, ha fatto visita ad un negozio di alimentari. La stessa ha notato come molto clienti stessero indossando dei guanti. In un primo momento la donna ha pensato che fosse un ottimo modo per difendersi dal rischio contagio da Covid-19. Successivamente però la stessa sì è accorta di un particolare decisamente rischioso.

Stiamo parlando del rischio di cross contaminazione che ha osservato. È stato ciò che ha spinto la stessa a registrare un video. Il filmato in questione è stato poi pubblicato su Facebook, divenendo virale in breve tempo. Cosa si vede nel video in questione? Quanto sia semplice e rapida la diffusione del virus all’interno di un supermercato. Infatti l’ex infermiera spiega. “Stavo dipingendo in casa – afferma – e ciò che mi ha colpito è stato il fatto che la stata il mezzo perfetto da utilizzare per descrivere questa contaminazione incrociata“.

Lixey poi aggiunge. “Mi spaventa credere che la gente pensa di stare al sicuro per il solo fatto che indossi guanti e non sia consapevole che con essi possano fare male a loro o ad altre persone“. È cosa nota che il Covid-19 possa diffondersi tramite tosse, starnuti, attraverso il tocco di naso, bocca e occhi.

A quick little Molly rant about cross contamination and gloves.To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email licensing@storyful.com Gepostet von Molly Lixey am Montag, 30. März 2020

Tutto questo rende molto semplice la trasmissione del virus da un oggetto o soggetto ad un altro. Nel suo filmato, la donna finge di andare al supermarket immergendo le dita in un piatto al cui interno vi è della vernice. Essa simboleggia il virus che si è attaccato sulle sue mani una volta toccati degli oggetti contaminati.

Ciò che viene così dimostrato è quanto rapidamente possa avvenire la diffusione del Covid-19 pur indossando dei guanti.