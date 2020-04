Francesca Verdini, fidanzata del leader della Lega Matteo Salvini, ha rilasciato un post su Instagram in cui ha raccontato un episodio.

Momento difficile per Matteo Salvini. Il leader della lega è stato protagonista di alcune uscite infelici ricevendo numerosissime critiche. Dopo la preghiera in diretta televisiva con Barbara D’Urso, il politico milanese ha dichiarato di voler vedere le chiese aperte nella giornata di Pasqua per la messa. Fiorello ha criticato aspramente le parole di Salvini mentre Chef Rubio lo ha insultato su Twitter utilizzando termini molto forti. Come se non bastasse, il quarantasettenne avrà avuto paura per lo spiacevole episodio accaduto alla sua fidanzata Francesca Verdini. La ragazza nata a Firenze ha raccontato il fattaccio sul suo profilo Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Grande fratello Vip, Antonella Elia cade e batte la testa

Disavventura per la fidanzata di Matteo Salvini. Il racconto di Francesca Verdini

Brutta disavventura per Francesca Verdini. La fidanzata di Matteo Salvini, infatti, ha scritto un post su Instagram in cui ha raccontato un episodio capitatogli nella giornata di ieri. La donna si è sfogata e ha spiegato che un uomo l’ha inseguita mentre lei rientrava a casa dopo aver fatto la spesa. La Verdini ha raccontato che mentre camminava in una stradina un uomo ha iniziato a guardarla e subito dopo ha iniziato ad urlare. ” Non so perché ho avuto un secondo di paura. Abbasso gli occhi e proseguo. Mi grida qualcosa. Proseguo. Grida più forte con tono arrabbiato, ma non lo capisco”. La figlia di Denis, in una città vuota a causa dell’emergenza covid-19 e delle limitazioni imposte dal governo, ha iniziato a scappare con l’uomo pronto all’inseguimento. Dopo alcuni metri, la fidanzata di Salvini è riuscita a seminarlo. “Non è successo niente, e forse non era neanche pericoloso, ma solo arrabbiato. Ma ho avuto paura e all’improvviso ho realizzato perché è tanto importante vedere i nostri vicini che cantano e salutano; perché abbiamo bisogno di speranza”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Fiorello risponde a Salvini su chiese aperte a Pasqua: “Puoi pregare anche in casa”

Brutto episodio quindi per Francesca Verdini ma fortunatamente solo un grosso spavento e nessuna conseguenza per la fidanzata di Matteo Salvini.