Il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ha sottolineato: “Si continuano a registrare tanti decessi per il Coronavirus”.

Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, ha affermato come “il ‘bollettino della sofferenza’ evidenzia una parziale inversione di tendenza”, sottolineando però il fatto che “si fatica a gioire, le persone continuano a morire e nessun algoritmo può cancellare il dolore per la perdita delle persone care E’ fondamentale – prosegue Arcuri – durante il periodo pasquale, continuare a rispettare il distanziamento sociale e le misure di restrizione. Non dobbiamo commettere errori nei prossimi giorni che saranno fondamentali: dobbiamo tutti tenere sempre gli occhi aperti. Non siamo a pochi passi dall’uscita dall’emergenza. E’ sbagliato immaginare un imminente ‘liberi tutti’ dove ognuno di noi, improvvisamente, torna alle vecchie abitudini”. Arcuri ha poi detto che siamo solo all’inizio di una lunga fase di transizione e bisogna perseverare per non buttare al vento i sacrifici fatti nei giorni scorsi. Il commissario straordinario ha aggiunto che il numero dei deceduti continuerà a crescere: “Non dimenticate mai che il Coronavirus si è portato via 16.523 vite umane”.

Arcuri: “Sono state distribuite 4,8 milioni di mascherine”

“Occorre implementare – continua il commissario – le dotazioni per le terapie intensive anche al Sud. Fino a ieri sera sono state consegnati e installati 1.904 ventilatori alle Regioni, 368 nell’ultima settimana, 53 al giorno. Abbiamo giorni fa distribuito ai medici 620 mila mascherine FFp2 e presto faremo lo stesso con gli infermieri. Oggi sono state date alle Regioni 4,8 milioni di mascherine, negli ultimi sette giorni sono state 20,8 milioni, nei precedenti sette giorni 20,5 milioni. Grazie agli accordi firmati – prosegue Arcuri – negli ultimi giorni avremo una disponibilità aggiuntiva, nelle prossime settimane, di 650 milioni di mascherine”.

“Ci stiamo stabilizzando – conclude il commissario straordinario per l’emergenza – su distribuzioni sufficienti e in tempi molto rapidi e pensiamo che presto una quota crescente di produzione di dispositivi di protezione arriverà presto in Italia”.