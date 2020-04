Lancia in mare un messaggio in bottiglia: riceve la risposta dopo anni

Quando aveva dieci anni, un bambino di nome Max Vrednburgh ha scritto un messaggio in una bottiglia. Accompagnato dal padre, Max lo aveva poi gettato nell’oceano Atlantico da Rockport, vicino Boston. Gli anni sono passati e Max è oramai cresciuto, senza più chiedersi che fine avesse fatto quel suo messaggio e se mai qualcuno lo avesse ricevuto finché non ha scoperto che il suo biglietto è stato trovato dopo quasi dieci anni.

Nel suo messaggio, aveva scritto i pensieri di un bambino normale di dieci anni: “Mi piacciono le mele, la spiaggia, il mio colore preferito è il blu, mi piacciono gli animali, le macchine e lo spazio” e poi aveva chiesto di rispondergli all’indirizzo dei suoi genitori. Cosa che è successa visto che il postino ha recapitato poche settimane fa a casa dei signori Vredenburgh una lettera firmata da tale “G. Dubois” direttamente dalla Francia. Le onde dell’Oceano hanno spinto la bottiglia lanciata dal piccolo Max fin sulle spiagge del Continente, in un lungo viaggio durato anni.

“Ciao, ho trovato il tuo messaggio nella bottiglia il 10 ottobre 2019, su una spiaggia in Francia, tra Contis e Mimizan. Secondo la data, 21 agosto 2009, ci ha impiegato per coprire i 6000 chilometri che ci separano. Nel frattempo sarai molto cresciuto, da dieci a diciannove anni. Ti lascio una mappa così puoi localizzare il posto”. Commosso e sorpreso, il ragazzo ha pubblicato il messaggio sui social che è diventato virale.

On August 21, 2010 I threw a message in a bottle into the ocean from a beach in Rockport, MA. On October 10, 2019 that letter was found on the beach in France. I am mind blown. 9 years. pic.twitter.com/Af2tEwoQtq

— māx (@VredenburghMax) November 8, 2019