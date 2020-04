Chiara Ferragni e il miracolo della quarantena: lo scatto bollente

Chiara Ferragni è una delle influencer più amate dei social. Lei e Fedez sono diventati la coppia reale italiana per eccellenza, e in questo periodo così critico hanno conquistato anche una fetta di pubblico che ancora nutriva un pregiudizio nei loro confronti. Hanno organizzato una raccolta fondi con la quale hanno raccolto circa 3,5 milioni di euro. E, per intrattenere i loro followers in quarantena, hanno organizzato un concerto sul balcone che con i giorni è diventato sempre più impegnativo. Col passare dei giorni arrivavano impianti stereo, ospiti come Arisa, Emma Marrone, Andrea Bocelli.

Chiara Ferragni e la sua quarantena senza viaggi

Non siamo affatto abituati a vedere Chiara che ogni giorno sta chiusa in casa, senza prendere aerei, fare viaggi, salutarci da una camera in quel di Parigi, siamo abituati a vederla come una trottola impazzita che gira tutto il tempo e non si ferma mai. Eppure, per forza di cose, sta rispettando questa quarantena ed è uno dei primi personaggi pubblici ad aver incitato le persone a fare lo stesso. In questo periodo di reclusione sta cercando di approfittare di questo tempo libero per cimentarsi con la cucina, le faccende domestiche e l’attività fisica. Infatti, proprio mentre si allenava in casa, ha messo in mostra una scollatura che raramente le abbiamo visto. Infatti, ci ha scherzato su e poi ha ammesso di indossare un push-up.

A tal proposito, anche suo marito Fedez l’ha presa in giro chiedendole da dove venisse una scollatura e lei ha risposto dicendo: “miracolo della quarantena!” dando prova, per l’ennesima volta, di essere una persona molto ironica e che si lascia scivolare addosso le critiche di chi l’ha attaccata per il push-up.