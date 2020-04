La minaccia infinita del Coronavirus sembra davvero delinearsi. Non arrivano buone notizie da Hong Kong. La ripresa è stata seguita da contagi

La minaccia si fa infinita dal Coronavirus. Una sfida lunga e difficile per gli uomini sembra davvero delinearsi. Non arrivano buone notizie da Hong Kong. La ripresa è stata seguita da contagi. Una nuova ondata dopo il graduale ritorno alla normalità. Un segnale negativo anche per l’Italia, per tutti. Dal 15 marzo il Governo aveva ordinato di riprendere le normali attività. Nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati ben 65 nuovi casi di Coronavirus che hanno portato immediatamente alla retromarcia. Aeroporti chiusi e nuovo divieto di circolazione. Da quelle parti è durata due mesi la chiusura totale. Secondo fonti locali, soprattutto nelle aree con maggior traffico di studenti stranieri si è avvertita una nuova impennata dei contagi. E’ il pericolo che può riguardare e riguarderà un poco tutti i paesi coinvolti nell’emergenza.

Minaccia infinita, lo stop and go inconsapevole di Hong Kong

Il rischio di cadere nuovamente nella situazione epidemica è possibile anche dopo il calo dei contagi e la riapertura delle attività. Una cruda realtà che riapre alla possibilità, già ventilata in Italia e Regno Unito, dello Stop and Go. Riaprire e poi chiudere generi di attività, anche per osservarne gli effetti sui contagi. Una sorta di ripresa calcolata, nei limiti del possibile. Proprio come sta accadendo ai cittadini di Hong Kong.

Erano tornati a vivere. Bar e ristoranti aperti, viaggi, passeggiate, prima di rientrare tutti in casa. Quanto durerà davvero tutto questo non si può prevedere, nessuno davvero può.