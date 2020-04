Casteldelci, il paese di Burioni è immune al Coronavirus. Il motivo è legato alla posizione e alla densità. Ma il virologo non canta vittoria

Casteldelci, paese in provincia di Rimini non registra casi di Coronavirus. Una curiosità che cresce se si osserva il fatto che è il paese che ha dato i natali al noto virologo Roberto Burioni. “Sono felice che a Casteldelci non ci siano casi. E’ un luogo al quale sono legatissimo. Dove i miei genitori, in tempi normali, passano gran parte dell’anno nella casa di famiglia”, afferma felice il virologo. Tuttavia, questa esperienza può dare ulteriori nozioni al caso Coronavirus in Italia. Il fatto che sia il paese natale del virologo, ci può far avere un’analisi più dettagliata circa i motivi. “Sicuramente la posizione del borgo è defilata e la bassa densità di popolazione hanno aiutato a impedire il contagio”.

L’immunità del paese di Burioni: ma il virologo predica calma

Burioni è fin qui l’esperto che più si è avvicinato man mano che il contagio si allargava a quello che poi è stata la realtà. La sua posizione è sempre stata molto cauta, dando il giusto peso al pericolo che poi ha portato in casa nostra il Covid-19. E il virologo va avanti con i piedi di piombo, anche nel suo paese dove non si registrano contagi: “E’ necessario però ricordare che anche chi abita a Casteldelci o nei paesi più piccoli, è suscettibile all’infezione virale e quindi bisogna prendere tutte le precauzioni necessarie per non infettarsi.

Non vedo l’ora di tornare a Casteldelci per passare belle giornate all’aria aperta nella natura bellissima di quel luogo”.