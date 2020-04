Il PIF (fondo di investimenti pubblici dell’Arabia Saudita) sarebbe pronto ad acquisire il Newcastle e starebbe anche pensando a Massimiliano Allegri come futuro tecnico del club.

Il Newcastle potrebbe a breve cambiare proprietà con il PIF (fondo di investimenti pubblici dell’Arabia Saudita) intenzionato a far sul serio. Nei giorni scorsi, secondo la stampa inglese, il fondo avrebbe riferito alla Football Association di essere pronta ad un’offerta per concludere la trattativa. Nei progetti dei nuovi investitori ci sarebbe quello di far risorgere il club che sarebbe affidato ad un allenatore di spicco. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe Massimiliano Allegri.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus: l’attaccante che non rientra più nei piani della società

Newcastle, il fondo di investimenti pubblici dell’Arabia Saudita pronto ad acquisire il club: si pensa a Massimiliano Allegri per la panchina

Nei giorni scorsi si è fatta sempre più concreta l’ipotesi di un passaggio di proprietà del Newcastle United, storico club inglese acquistato nel 2007 da Mike Ashley. Secondo quanto riporta quotidiano inglese The Daily Telegraph, il PIF (fondo di investimenti pubblici dell’Arabia Saudita) avrebbe informato la FA (Football Association) la volontà di acquisire il club per una somma di oltre 380 milioni di euro (340 milioni di sterline). Se il passaggio dovesse concludersi, il maggiore azionista con l’80% delle quote delle Gazze diverrebbe Yasir Al-Rumayyan, governatore del PIF.

Nonostante la trattativa sia non sia alle fase iniziale e nessun profilo ufficiale parla della circostanza, i tifosi del Newcastle hanno cominciato a sognare sperando di vedere grandi campioni giocare al St James’ Park. I sostenitori del club bianconero, difatti, da tempo contestano la proprietà accusandola di scarsi investimenti che non hanno portato a grandi risultati. Le Gazze nelle ultime due stagioni, dopo la promozione in Premier League, hanno conquistato un 13° ed un 10° posto.

Secondo alcune indiscrezioni della stampa britannica e turca i nuovi proprietari starebbero già pensando in grande per il futuro del club. Il primo passo sarebbe quello di portare sulla panchina del Newcastle un allenatore di fama mondiale. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe l’ex tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri attualmente senza squadra e che di recente ha affermato di essere pronto a tornare ad allenare.

Leggi anche —> Juventus-Guardiola, ipotesi più concreta: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Per il mister toscano, però, probabilmente vi sarà una concorrenza sfrenata dato che molti top club europei lo hanno messo nel mirino, su tutti il Paris Saint-Germain ed il Manchester United.