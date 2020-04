Covid-19, nuovo messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla nazione, in un momento molto difficile per tutto il paese

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rilascia un messaggio importante alla nazione. In questi giorni, in molti hanno inviato messaggi e richieste al capo dello Stato, per ricevere vicinanza e sensibilizzazione dalle istituzioni. In risposta a tutte queste persone, sul sito del Quirinale è comparsa una nota che recita: “Nell’impossibilità di rispondere personalmente a tutti coloro che a lui si rivolgono, il Presidente li ringrazia molto ed esprime a ciascuno la sua personale vicinanza in questo periodo così travagliato della storia della nostra Repubblica, nella certezza che supereremo, assieme, questo difficile momento”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, Inps: le ultime notizie sul bonus da 600 euro

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, il commissario Borrelli: “Il Sud è ancora a rischio”

Covid-19, da Mattarella a Conte: la vicinanza delle istituzioni

Il capo dello Stato conferma la sua volontà di essere vicino ai cittadini e tutelare i loro interessi, anche dal punto di vista internazionale. Il discorso di qualche giorno fa indirizzato all’Europa è stato molto apprezzato, così come quello del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier, in una intervista di ieri sera alla tv tedesca ‘Ard’, ha invitato la Germania a non credere che le richieste italiane siano un problema isolato. Ben presto, la situazione economica coinvolgerà tutti. “La Germania non pagherà i debiti dell’Italia, gli Eurobond sono un problema di tutti – ha spiegato – Ho discusso spesso di questo con Angela Merkel. Abbiamo pensieri differenti e rispetto le sue opinioni, ma stiamo scrivendo un libro di storia, non di economia”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, Gallera: “Non è il momento di abbassare la guardia”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-9, misure in vigore fino a Pasqua: il piano per la riapertura

“Quella che stiamo affrontando è una sfida epocale – ha continuato Conte – L’Europa deve dimostrarsi finalmente la casa comune di tutti noi e non un posto dove ogni paese vada per conto suo”.