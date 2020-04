Covid-19, il fumo incide sul rischio di ammalarsi. Secondo l’associazione svizzera dei non fumatori la sigaretta rende maggiormente vulnerabili

Non è una certezza, ma quasi. I fumatori sono più a rischio rispetto ai non fumatori, in particolare per il Coronavirus. Infatti i loro polmoni sono più infiammati e danneggiati a causa di tutte le sostanze nocive contenute nelle sigarette e proprio il Covid-19 provoca una grande infiammazione all’apparato respiratorio, fino ad arrivare a polmoniti letali. “Quindi è ragionevole pensare che i polmoni dei fumatori, già di per sé indeboliti dal tabacco – spiega L’ASN – siano più esposti al rischio d’infezione e di complicanze“. “Per loro il rischio di aver bisogno di terapia intensiva e ventilazione meccanica è più che doppio” spiega Roberta Pacifici, direttore del Centro nazionale di dipendenze e doping dell’Iss.

Covid-19, si ammalano più uomini

Ogni 10 decessi a causa del Covid-19, 7 riguardano gli uomini. Da cosa dipende? “Al momento non esistono risposte certe – afferma l’ASN – ma la prima ragione chiamata in causa è la maggiore diffusione del fumo nella popolazione maschile“. Questa è un’ipotesi. Gli uomini fumatori in Italia sono oltre 7 milioni mentre le donne 4,5 milioni. L’11,1 % degli adolescenti fumano abitualmente e il 13,4 % solo in alcune occasioni. Questo potrebbe spiegare il fatto che il Coronavirus attacchi più gli uomini rispetto alle donne. L’Istituto superiore di sanità a tal proposito ha lanciato un appello: “Fumare nuoce gravemente alla salute, ma nuoce di più ai nei tempi di Covid-19”.

“Il buonsenso dovrebbe spingere a smettere“. Lancia un appello l’ASN. Se il rischio di ammalarsi aumenta per i fumatori, potrebbe essere una soluzione quella di smettere per abbassare le probabilità e non compromettere la propria salute.