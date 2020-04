Psoriasi e fegato grasso, combo nociva per la salute

Psoriasi e fegato grasso, un legame che, secondo uno studio spagnolo, può nuocere gravemente alla salute dell’uomo. Ecco i motivi

Uno studio condotto in Spagna ha rilevato che chi soffre di psoriasi e steatosi epatica ha maggiori probabilità di avere danni al fegato. Alcuni scienziati spagnoli dell’ospedale La Paz De Madrid hanno analizzato il comportamento di 65 pazienti con entrambe le patolgie ed hanno spiegato i risultati del loro lavoro durante una conferenza della European Dermato-Venerology Society. Dallo studio è emerso che misurando a intervalli regolari sia la severità della psoriasi che i livelli di steatosi epatica non alcolica, è dimostrato che tanto più si aggrava la condizione cutanea quanto più rilevante diventa anche il danno a carico del fegato.

Psoriasi e steatosi epatica, pericolo per gli obesi

“La steatosi epatica non alcolica riguarda dal 25 al 30 per cento della popolazione, e è molto più diffusa in chi è sovrappeso – ha spiegato Daniel Nieto, un ricercatore – obeso ed è spesso associata al diabete di tipo II”. Egli è il primo autore dello studio, che ha presentato la ricerca al congresso EADV. Un altro fattore rilevante è il legame che esiste tra la psoriasi e alcune malattie metaboliche come il diabete, ipercolesterolemia, aumento di peso e della massa corporea, sino a una vera obesità. I medici devono ricordare che i pazienti psoriasici hanno più possibilità di sviluppare altre patologie e, per esempio, i malati con forme gravi devono essere monitorati per eventuali fattori di rischio di altre patologie.

Per fortuna, chi è affetto da tali patologie può seguire alcune regole per prevenire o limitare il più possibile l’avanzamento della malattia. Ovviamente la guida di un medico che saprà consigliare al meglio il paziente è fondamentale.