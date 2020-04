Perchè nein eurobond? Tutte le ragioni dei tedeschi

Perchè i tedeschi sono contrari agli eurobond e insistono per ritoccare il Mes o la Bei? La Germania, al momento, sembra disponibile a tutto salvo che a vagliare la possibilità di condividere il debito.

La Germania si dichiara ad oggi disponibile a fare tre cose: la prima è sospendere il Patto di Stabilità di modo da permettere di aumentare la spesa pubblica nazionale. La seconda è intervenire su Mes (Meccaniscmo Europeo di Sabilità) oppure sulla Bei (Banca Europea per gli Investimenti). Infine, costituire un fondo di tutela per la disoccupazione (il progetto Sure).

Questo è quanto si deve desumere dalla posizione che la Germania, attraverso la cancelliera Angela Merkel e i ministri delle Finanze Olaf Scholz e dell’Economia Peter Altmaier, ha illustrato durante la recente conferenza stampa.

Gli eurobond dunque non sono un’opzione per i tedeschi ma non per ragioni ideologiche bensì perchè il processo di emissione di un titolo di stato europeo richiederebbe tempi troppo estesi.

Se non con gli eurobond come gestire l’emergenza finanziaria?

La Germania si dichiara più propensa a utilizzare gli strumenti a disposizione, in quanto più efficaci. Ad esempio una rivisitazione del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (Mesf) creato nel 2010.

Il Mes, che è condiviso dai 19 Stati membri dell’euro ed emette bond europei sulla base di capitale versato e garanzie (non ancora escusse), ad esempio potrebbe adattarsi, secondo Berlino, all’esigenza dell’emergenza Covid-19: il Mes erogherebbe prestiti con aumento del debito pubblico.

Vi è dunque un vero e proprio divario tra il nord e il sud dell’Europa: i paesi più in difficoltà ovvero Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Grecia da un lato e la Germania e l’Olanda soprattutto, dall’altro. Anche i francesi infatti, come il Governo italiano, spingono per la costituzione di un fondo temporaneo di solidarietà. Giuseppe Conte ha a riguardo specificato: “All’inizio non Gualtieri ma altri mi avevano suggerito di non seguire questa strada. Ma io penso che quando si difende un paese non si fanno calcoli, la storia è con noi”. Il “fondo europeo per la rinascita” che propongono Paolo Gentiloni e il francese Thierry Breton sarebbe uno strumento per emettere obbligazioni di lungo termine. Si tratta di un sistema simile agli eurobond , “questi strumenti non basteranno di fronte alla gravità della crisi. Dobbiamo poter disporre di uno strumento molto più potente”.