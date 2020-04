La crisi da Covid-19 ha imposto l’impiego nonché la modifica di alcuni strumenti denominati ammortizzatori sociali. In primis, la cassa integrazione, in tutte le sue forme.

La cig assiste chi si trova involontariamente in una situazione di disoccupazione ma non è unica. In Italia ci sono infatti tre tipi di Cig: la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

La Cigo è dedicata ai dipendenti delle imprese appartenenti ai settori dell’industria e dell’edilizia e può essere corrisposta per un massimo di 13 settimane continuative (salve le proroghe).

Oltre alle causali già esistenti è stata introdotta dal Governo in carica quella per Covid-19 e dal 23 febbraio 2020 è fruibile per 9 settimane da ogni unità produttiva (con termine entro il 31 agosto).

Le altre tipologie di Cassa integrazione

La Cassa Integrazione in Deroga è uno strumento che riguarda solitamente le aziende escluse dalla Cassa integrazione ordinaria e che può essere attivata in caso di crisi.

Sono le Regioni a gestirla (attraverso Accordi Quadro fra le Regioni appunto e le parti sociali) ma è pagata direttamente dall’INPS.

Vi sono altresì degli strumenti alternativi alla Cassa integrazione ordinaria: il Fondo di Integrazione Salariale e i Fondi di Solidarietà Bilaterale.

Tuttavia, ad oggi circa metà delle Regioni non è ancora partita.

Invece la prima Zona Rossa (cioè i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’) è destinataria di un trattamento a parte: le aziende che hanno sede o attività produttive in questi territori se impossibilitati a svolgere l’attività lavorativa possono attivare fino a 22 settimane di cassa integrazione (assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga, a seconda del settore di appartenenza dell’azienda).

Le tempistiche per la percezione della cig sono tuttavia dilatate. Fortunatamente, dunque, l’Abi e i sindacati hanno sottoscritto una convenzione per permettere un meccanismo di anticipazione della somme da parte delle banche aderenti.