Sono in arrivo somme di denaro direttamente sui conti correnti dei lavoratori subordinati, anticipate dalle banche. Si tratta di 1400 euro per i destinatari della CIG.

Molte attività sono al momento sospese e l’istituto della Cassa integrazione è stata “rafforzato” al fine di permettere a molti lavoratori subordinati di percepire comunque uno stipendio mensile.

I tempi però per percepire la Cassa Integrazione in Deroga possono essere davvero impegnativi. Per questo motivo le banche anticiperanno 1400 euro sui conti correnti dei lavoratori che hanno diritto alla CIG.

L’avvio della procedura per percepire la Cassa Integrazione in deroga deve essere promosso dal datore di lavoro. A tale fine è stata prevista una causale specifica per Covid-19. Successivamente, il pagamento della somma dovuta al lavoratore per cassa integrazione deve essere effettuato da parte dell’Inps.

Tuttavia, i tempi richiesti perché il denaro venga effettivamente versato sui conti correnti possono rendere difficoltoso gestire le spese quotidiane.

Per questa ragione gli istituti di credito sono chiamati ad anticipare 1400 euro sui conti correnti per poi vedersi successivamente rimborsare dalle Banche.

Come ricevere i 1400 euro di anticipo per CIG

Tutto questo è possibile grazie a un accordo tra i sindacati e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), in base al quale è appunto previsto l’anticipo della prestazione.

Il lavoratore può quindi recarsi in banca e compilare il modulo predisposto dalla banca contenente la domanda per l’anticipazione dell’integrazione salariale (molte banche permettono la compilazione online).

Unica importante annotazione: la banca deve avere aderito alla convenzione.

La convenzione garantisce una copertura economica per almeno sette mesi.

Vi è però un tetto massimo che le banche che hanno aderito alla convenzione possono essere tenute ad anticipare: 6.500 euro a lavoratore. E senza alcun interesse o spesa aggiuntiva.

La procedura non è automatica: è il singolo lavoratore ad avere la facoltà di chiedere l’anticipo dei 1400 euro.