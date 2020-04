Secondo l’infettivologo del Sacco maggio è il mese più vicino al possibile ritorno alla normalità. Sulle scuole invece i tempi si allungano

La fase 2, le riaperture, il ritorno, seppur parziale e graduale alla normalità. E’ il tempo del momento. Forse se ne parla anche in maniera eccessiva. Il rischio di allentare la morsa della quarantena da parte delle persone è possibile. Il responsabile del dipartimento malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Galli, ne ha parlato a Raitre durante Agorà, il programma quotidiano di attualità e politica. Secondo l’infettivologo del Sacco, il mese di maggio è il mese più vicino al possibile ritorno alla normalità. Sulle scuole invece i tempi si allungano: “L’ipotesi di riapertura a maggio credo sia quella più perseguibile e attendibile. Con le scuole sarebbe più prudente che non riaprano proprio per tutta una serie di ottimi motivi. Non mi sembra realistico la possibilità di riaprire e maggio”.

Aperture a maggio, tempi lunghi per l’economia

I dati, sono in ribasso, ma non c’è ancora un numero congruo per ritenere il paese fuori pericolo. “Ad essere ottimisti – riferisce il medico – abbiamo dalle 7 alle 10 volte più infettati rispetto ai dati ufficiali”. Il riferimento del medico è alla proiezione che va fatta riferendosi alla percentuale di infettati rispetto ai tamponi fatti fino ad ora. Sono previsioni perchè per avere la certezza globale bisognerebbe fare i tamponi a tappeto all’intera popolazione.

Dal punto di vista economico, il medico condivide l’idea che la recessione durerà per molto tempo dopo la fine dell’emergenza sanitaria. Questione di tempi, è fisiologico in economia vedere i riflessi di situazioni in proiezione.