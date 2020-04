Situazione Covid 19 Italia Napoli non rispetta appieno le norme di isolamento sociale, con la gente in strada. Come già avvenuto a Milano, Genova, Palermo.

Da nord a sud purtroppo ci sono tante persone che violano la quarantena che vige da un mese. La situazione Covid 19 Italia ha imposto la necessità di intraprendere un simile provvedimento, allo scopo di arginare l’agente patogeno portatore del Coronavirus. Ma non tutti riescono a starsene nella tranquillità di casa. Fino in troppi escono e creano assembramenti pericolosi attraverso i quali veicolare Covid-19 in maniera inconsapevole. Un comportamento da sciocchi, che mette in pericolo sé stessi, i propri cari e tanta altra gente. Abbiamo assistito a strade affollate a Milano, Genova, Palermo, Roma ed anche Napoli. Nello specifico del capoluogo campano, ha parlato il sindaco della città, Luigi De Magistris. Il primo cittadino del capoluogo partenopeo assicura che i suoi concittadini si stanno comportando bene.

Covide 19 Italia, anche a Napoli disatteso il provvedimento per arginare il Coronavirus

“Qui stiamo rispettando le regole per combattere la crisi sanitaria da Coronavirus. Chi va a fare la spesa non è un nemico”, afferma a mezzo social De Magistris commentando una foto di qualche giorno fa che mostra parecchie persone in strada come se si stesse vivendo una situazione di normalità. Ma giungono altre foto, che risalgono alle scorse ore e che mostrano ancora un atteggiamento intemperante da parte della cittadinanza.

Foto – ANSA

Purtroppo il timore è che, nei prossimi giorni di Pasqua e nelle festività del 25 aprile e del 1° maggio, tante altre persone nel resto d’Italia possano disattendere pericolosamente le linee guida dettate dal Governo e dall’Istituto Superiore di Sanità.