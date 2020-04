La città cinese di Wuhan riapre dopo 76 giorni di lockdown. Le immagini sono toccanti: La prima città a combattere l’emergenza

La città cinese di Wuhan riapre dopo 76 giorni di lockdown. Le immagini sono toccanti: La prima città a combattere l’emergenza. Secondo fonti non ufficiali i morti sarebbero stati almeno 40mila. Ecco alcune toccanti immagini. La lunga corsa verso barbieri e parrucchieri.

L’assalto ai mezzi pubblici per il ritorno alla normalità, anche se le mascherine non mancano. In tanti camminano a piedi.

Leggi anche > Ue, crisi vicina: salta l’eurogruppo

Dopo la mezzanotte autostrade aperte. File ai caselli per raggiungere i cari o semplicemente il domicilio per riprendere la vita.

Alla stazione c’è stato un vero conto alla rovescia per raggiungere i luoghi più cari.

Leggi anche > Melissa Satta, il ritorno a casa

Infine gli abbracci, agli arrivi, dopo ben 76 giorni. Toccherà anche all’Italia a breve, com’è toccata lì dove l’emergenza sembrava non avere fine.