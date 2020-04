Melissa Satta, ritorno a casa: lei ordina e Boateng esegue

Melissa Satta tornata a Milano insieme alla sua famiglia: primi lavori di casa, la showgirl mette all’opera il suo compagno Kevin Prince Boateng

Dopo un periodo in Turchia insieme al suo Kevin Prince Boateng e al figlio Maddox, Melissa Satta è ritornata a Milano. In questo periodo, la showgirl ha sempre seguito con partecipazione le vicende nel nostro paese, nel pieno dell’emergenza coronavirus. Prima del lockdown, era riuscita a partire per Istanbul per raggiungere il suo amato. Ora, la famiglia è nuovamente a casa nel capoluogo milanese. Un po’ di riposo? Neanche per sogno, Melissa ha le idee molto chiare.

Melissa Satta ‘tiranna’ nei lavori di casa con Boateng, scena esilarante su Instagram

L’ex velina tiene molto alla cura della sua casa e lo ha mostrato in un paio di stories su Instagram estremamente divertenti. Una delle prime cose da curare era la siepe sul terrazzo, che in questo periodo di assenza era cresciuta in maniera un po’ incontrollata. E per i lavori manuali, chi meglio di un maschio? Così, il povero Kevin Prince Boateng ha dovuto sottostare agli ordini della sua donna, che gli ha indicato cosa fare, bacchettandolo anche bonariamente.

Si sente infatti Melissa dare ordini in tono perentorio: “Fallo bene mi raccomando, fallo dritto – spiega – Un po’ così a quadratino, guarda che di là c’è ancora qualche ciuffo in più”. Boateng si presta al gioco con buonumore. Cosa non si fa per la tranquillità casalinga…