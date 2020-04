Di nuovo insieme il duo Giulia De Lellis Andrea Damante. La influencer ed il dj ci riprovano e sono felici in quarantena da Coronavirus.

Esce allo scoperto Giulia De Lellis. E lo fa parlando di Andrea Damante. In tanti sono certi che i due siano tornati insieme. Di certo c’è che ora il rapporto è recuperato, dopo mesi e mesi di tensoni e di accuse tra i due. Lei nello scorso autunno aveva anche fatto uscire un libro autobiografico (‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’) in cui descriveva minuziosamente il tradimento subito dal dj originario di Verona. “Ci siamo sempre voluti bene” fa sapere ora lei. Che dopo Damante ha avuto delle relazioni dapprima con il cantante Irama e poi con Andrea Iannone, entrambe però naufragate. Il settimanale ‘Chi’ di recente ha sorpreso l’ex tronista e la sua ‘storica’ ex Giulia De Lellis a Pomezia. E Damante, incalzato da Pio e Amedeo su Instagram, conferma che con la 23enne influencer romana ha fatto pace.

Giulia De Lellis Andrea Damante, sono di nuovo una coppia

Visualizza questo post su Instagram sometimes sweet…🧡 #adv Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 31 Mar 2020 alle ore 9:51 PDT

“Lei è tornata da te? O sei tu che sei tornato da lei? Lo devi dire per la gente e per la mamma di Amedeo”, chiede Pio. Andrea Damante risponde divertito: “Alla mamma di Amedeo devi dire che Giulia e Andrea si sono sempre voluti bene. Adesso Giulia non c’è, è con la mamma a fare la spesa”, ha risposto Damante, che è in quarantena con la sua amata. “Giulia mi ha cucinato l’amatriciana da buona romana, l’altro giorno un branzino buonissimo. Devo dire che Giulia è bravissima! Lei è brava in tanti settori, però non fraintendiamo”. Non è mancato anche qualche riferimento ad Andrea Iannone, ancora fresco ex della De Lellis.

“Chi si mette con lui poi torna con il suo ex”. Un chiaro riferimento a quanto vissuto dal centauro di MotoGP anche con Belen Rodriguez, che poi è tornata a stare con Stefano De Martino dopo una separazione durata 4 anni.