La bella Justine Mattera mostra uno scatto di un pò di tempo fa in cui appare vestita per una sessione in bici. Ma spiccano le sue forme.

Anche con la quarantena imposta dalla attuale, grave situazione Coronavirus, Justine Mattera non rinuncia a tenersi in forma. La 48enne italo-statunitense pratica con grande costanza ciclismo e maratona ed ovviamente non può farlo ora che le disposizioni dettate dal Governo impongono di stare in casa per il bene di tutti noi. Così facendo infatti la circolazione del Covid-19 può essere arginata. E lei sollecita i propri followers a tenersi attivi.

LEGGI ANCHE –> Quando Bush avvisò il mondo nel 2005 | “Attenti alla pandemia” | VIDEO

Justine Mattera, un fisico da applausi

“Impegno e costanza vanno lodati e sostenuti. Allenatevi. Torneremo più forti di prima”. Il tutto postando una foto di lei in tenuta da ciclismo, con tanto di bici. E soprattutto di tuta aderente e che copre il minimo indispensabile. Sembra quasi un costume da bagno. Una posa immortalata immancabilmente in uno scatto da pubblicare su Instagram. E che appare comunque più sobria rispetto a quelle alle quali Justine Mattera ci ha abituato.

LEGGI ANCHE –> Alba Parietti, sfogo contro gli haters: “Sally non è una cameriera, è di famiglia”