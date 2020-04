La pesante accusa agli Stati Uniti dell’Hezbollah Al-Mousawi: “Hanno tradito e ucciso milioni di persone, ora sta facendo lo stesso con la loro gente”

Gli Stati Uniti stanno subendo un pesanti perdite a causa del coronavirus. La pandemia ha colpito più Stati, al punto che il presidente Trump “auspica” che alla fine di tutto i morti siano “soltanto” 100mila. La sanità americana non si fatta trovare preparata, un po’ come tutto il mondo, ed arriva dal Medio Oriente una stoccata alla politica a stelle e strisce. “Negli ultimi 30 anni, Washington ha intrapreso 13 guerre di aggressione, spendendo così più di 14,2 trilioni per distruggere nazioni e uccidere popoli“, ha scritto su Twitter Ibrahim al-Mousawi, un membro della fazione Lealtà alla Resistenza, appartenente al movimento di resistenza islamica libanese, Hezbollah.

La pesante accusa alla politica militare Usa

In sostanza è un attacco alla politica militare americana nell’area del Golfo Persico, da decenni sempre al centro di conflitti interni e infiltrazioni da altri paesi, come anche gli Usa. Il politico ha contestato duramente la politica americana mettendo il dito nella piaga a fronte di una popolazione che sta soffrendo l’emergenza. “Se il governo degli Stati Uniti avesse speso solo una piccola parte delle spese di guerra per il proprio personale e le proprie infrastrutture, oggi non sarebbe più incapace”, ha proseguito l’hezbollah. Gli Stati Uniti stanno pensando, intanto, anche a delle fosse comuni per i deceduti da coronavirus.

Questa eventualità ha probabilmente fatto rumore, tale da arrivare anche dall’altra parte del mondo. Intano anche negli Usa si continua a morire, come in Europa. La Germania sembra l’unica ad avere un sistema sanitario pronto.