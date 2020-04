Lontana l’intesa per la fase 2 dell’emergenza. Il Governo e i tecnici scientifici non convergono al momento, e Conte sbotta

Lontana l’intesa per la fase 2 dell’emergenza. Il Governo e i tecnici scientifici non convergono al momento, e Conte sbotta. Il presidente del consiglio fino a qui aveva sempre seguito li linee dei tecnici scientifici. Il comitato ha determinato le chiusure e il blocco che l’Italia vive ormai da oltre un mese. Stavolta, però, dopo un nuovo calo dei contagi che conferma il trend in discesa della curva, il Governo vuole cambiare marcia e pensare a riattivare il paese, pur gradualmente. Del resto, le pressioni su Conte arrivano da entrambi i fronti del Governo. Sia i cinquestelle che il Pd pensano che sia necessario programmare già da ora la fase 2.

Lontana l’intesa tra Conte e il comitato scientifico

Il premier, dal canto suo, ha detto più di una volta che chi governa deve tenere conto di «tutti gli aspetti, compresa la tenuta psicologica dei cittadini, i rischi di ordine pubblico, la necessità non più differibile di accendere i motori economici del Paese». L’Italia, insomma, deve ripartire ma la posizione dei virologi è di estrema prudenza. Conte a chiesto al comitato di tener presente anche la posizione di altri esperti scientifici come sociologi e psicologi. C’è da salvaguardare anche un tessuto sociale della popolazione. In sostanza, Conte ha chiesto al comitato un contributo che possa permettere una convivenza con l’epidemia.

In sostanza, il lockdown non può durare fino a quando non si troverà un vaccino. Massima caut ela e massimo rigore», ma cominciando a introdurre allentamenti delle misure restrittive, sulla base di programmi adeguati.