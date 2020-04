Il DPCM rivisitato da Conte ha fatto scattare l’aumento dei controlli in zona Apuane, cerchiata in rosso dalle autorità

Le misure di contenimento estese dal premier Conte fino al 14 Aprile, hanno permesso alle autorità di rafforzare i controlli sul terriotorio italiano. Anche se l’intera penisola è considerata zona rossa di contagio, ci sono alcune aree dove il grado di ispezioni è particolarmente lievitato. Siamo nelle Zone Apuane dove carabinieri e polizia operano a tappeto i controlli sulla circolazione delle auto. L’arginare il tentativo di trasferimento verso zone “tranquille”, limitate dall’onda impetuosa del Coronavirus, è diventato imperativo per i sindaci di quell’area. La località geografica interessa tutta una serie di comuni che rappresentano il pendolo che oscillatra la discesa appenninica e la salita verso le Alpi del Nord.

La prefettura ha già dileguato le forze dell’ordine su quella fetta di territorio al fine di garantire le esigenza di tutela per la salute pubblica. I sindaci invitano a tenere chiuse le serrande dei negozi, dando la massima priorità alle ispezioni sul tema spostamento stradale con mezzi di trasporto pubblico e di proprietà. Le misure di controllo hanno interessato caselli autostradali, ma soprattutto aree costiere e spiagge, evidenziandole motivo di attrazione per la popolazione.

I controlli specifici nelle zone Apuane

Massa, Carrara, Pontremoli ed altri piccoli comuni delle zone Apuane sono le protagoniste delcontesto dei controlli di questi giorni. Le persone che frequentano quelle aree sono sotto l’occhio del ciclone. Ma andiamo ad analizzare quali sono i loro comportamenti che violano il DPCM di Conte. Ad oggi sono fioccati verbali amministrativi che hanno interessato una coppia di adulti in giro per le sabbie bianche di Carrara. Altri cittadini sono stati sorpresi dai Carabinieri in prossimità dell’ingresso del comune di Fossone. Un ragazzo stava rispettando i principi del decreto, portando il suo fido a spasso. Ma le forze dell’ordine lo hanno beccato in flagrante con una dose di droga nascosta ai sospetti.

Altri controlli hanno interessato un automobilista, sceso da casa per recarsi al supermercato per la spesa dei beni primari. Ma l’uomo non aveva affatto concluso i suoi programmi giornalieri. Lo stesso è stato sorpreso e multato in un autolavaggio self-service.