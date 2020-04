Covid-19, lo studio: le possibili date per l’inizio della ‘Fase 2’

Covid-19, si inizia a ragionare sull’inizio della ‘Fase 2’ visto il calo dei nuovi contagi: lo studio condotto dalla fondazione scientifica GIMBE

Dati incoraggianti che emergono negli ultimi giorni. Si intravede, forse, una luce in fondo al tunnel per quanto concerne l’emergenza coronavirus. La curva dei contagi sta iniziando lentamente ad abbassarsi, si vedono i primi risultati delle misure restrittive imposte dal governo. Un primo passo in avanti, ma la battaglia è ancora lunga. Le autorità iniziano a riflettere sulla fase successiva, la cosiddetta ‘Fase 2‘. Quella cioè in cui sarà possibile ‘convivere’ con il virus e procedere a delle riaperture graduali. Per quanto riguarda attività lavorative e per quanto riguarda la circolazione delle persone, ovviamente sempre con il rispetto delle regole di distanziamento sociale, cui dovremo adattarci ancora per diversi mesi.

Covid-19, annuncio sulla ‘Fase 2’: “Non prima della fine di maggio”

Le prime ipotesi che circolano parlando di possibili riaperture per l’inizio del mese di maggio, ma c’è chi non condivide questo ottimismo. La fondazione GIMBE, organizzazione scientifica, ha compiuto uno studio sugli ultimi dati emersi. E secondo i risultati, non sarebbe auspicabile una ripresa seppur minima prima di molte settimane. “Se la ‘Fase 2’ fosse avviata tra fine aprile e inizio maggio, si accetterebbe un rischio di una nuova impennata dei contagi – si apprende – Ma se la linea vuole essere quella della prudenza, i dati indicano che non ci si può basare su una riapertura prima della fine di maggio”.

Il presidente Nino Cartabellotta precisa inoltre: “Sarà fondamentale capire quale sarà la linea politica che ispirerà la Fase 2. Si preferirà fare abbassare al minimo la soglia dei contagi? Oppure si teme che la popolazione e l’economia non reggeranno a lungo il lockdown?”.