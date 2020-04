Antonella Elia, dopo la caduta il gesto a poche ore dalla finale – FOTO

Grande Fratello, Antonella Elia durante un gioco cade e sbatte la testa. Gli altri concorrenti arrivano in soccorso spaventati

Brutta caduta per Antonella Elia, concorrente della casa del Grande Fratello. Un gioco semplice e divertente si è trasformato in uno spavento. La donna stava facendo una battaglia di gavettoni con il suo amico Aruta Sossio ed è scivolata sbattendo la testa. “Ai che testata” ha esclamato dopo l’accaduto e tutti gli altri sono accorsi in aiuto spaventati dalla botta.

Grande fratello, un gavettone finito male

Una brutta testata per Antonella Elia. La donna e Aruta Sossio, che si divertono molto giocando, sono caduti mentre correvano scivolando sull’acqua appena versata, ma l’uomo si è alzato subito mentre Antonella è rimasta per qualche minuto a terra con un dolore alla testa. Ad un certo punto la donna è scomparsa, probabilmente è stata accompagnata in magazzino dove è stata visitata da un medico. Niente di grave, per fortuna. Così non dovrà lasciare la casa a due giorni dalla finale. Antonella è tornata dagli altri rassicurando tutti. “Si tutto ok. Devo dargli notizie nelle prossime ore”. Sossio l’ha abbracciata e coccolata.

GAVETTONE FINITO MALE TRA ANTONELLA ELIA E SOSSIO ARUTA😰 #gfvip pic.twitter.com/WvQMXgB4e6 — TrashTVstellare (@trashtvstellare) April 6, 2020

Manca sempre meno alla finale, i concorrenti ormai sono diventati una grande famiglia, che una volta uscita dovrà fare i conti con l’emergenza sanitaria del nostro Paese. Intanto loro continuano a giocare e scherzare, tra qualche chiacchiera in confessionale e un bagno in piscina. Che vinca il migliore.

IL BACIO A UN PASSO DALLA FINALE

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Ad un passo dal gran finale non mancano momenti di passione. Questa volta a meravigliare il pubblico e a sorprendere gli altri concorrenti della casa è stato il tranquillo Aristide Malnati che, approfittando di un momento goliardico, ha baciato con passione Antonella Elia sfoggiando una parte di carattere di se fin qui tenuto ben nascosto. Il lato dolce e romantico dell’egittologo ha spiazzato proprio tutti.